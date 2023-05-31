GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Şampiyonluk geldi, kasa doldu! Şimdi sıra dünya yıldızında...

Galatasaray mutlu sona ulaştı ve şampiyonluğuna Ankara'da ilan etti. Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. Camiada şampiyonluk büyük bir coşkuyla kutlanırken transferde de gaza basıldı. Sarı-kırmızılılar bu noktada kasasını doldurdu. İşte Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosuna ilk katacağı isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2023- 11:07