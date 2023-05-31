Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Flaş Nicolo Zaniolo iddiası! İtalya'ya geri gidiyor
Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, Avrupa devleri tarafından izleniyordu. Sarı-kırmızılılarda kalıp kalmayacağı merak edilen İtalyan oyuncu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı ve ülkesine döneceği kaydedildi. İşte o takım ve Cimbom'a önerdiği bonservis bedeli... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray, ilk yarıda Mauro Icardi'nin 7. dakikadaki golüyle öne geçti. Bu gole 9 dakika sonra MKE Ankaragücü, Milson'la cevap verdi.
İlk yarıda birçok fırsat yakalayan Galatasaray, Arjantinli yıldızıyla 38. dakikada bir gol daha buldu ve soyunma odasına 2-1 önde gitti.