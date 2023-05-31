GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Flaş Nicolo Zaniolo iddiası! İtalya'ya geri gidiyor

Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, Avrupa devleri tarafından izleniyordu. Sarı-kırmızılılarda kalıp kalmayacağı merak edilen İtalyan oyuncu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı ve ülkesine döneceği kaydedildi. İşte o takım ve Cimbom'a önerdiği bonservis bedeli... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2023- 18:32