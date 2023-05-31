GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da gündemde 2 yıldız var!

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları başladı. Yönetim özellikle Serie A çıkarmasının ardından Süper Lig'de bu uyumun karşılığını aldı. Başkanvekili Erden Timur buna göre yine İtalya Serie A'dan iki oyuncuyu yakın takibe aldı. Galatasaray'da scoutlar bu oyuncuları İtalya'da tribünden takip etti. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2023- 13:39