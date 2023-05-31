Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Ahmet Çakar Ankaragücü - Galatasaray maçını yorumladı!
Galatasaray, Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 2022-2023 sezonu şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmzılıların bu galibiyetinin ardından Ahmet Çakar'dan yıldız isme övgü dolu sözler geldi. İşte o yazı...
Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 4-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu ve sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantiledi.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira kaydetti.