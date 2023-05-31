Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 23. şampiyonluğunu elde etti.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sürprizi! Transfer teklifi...
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu konusunda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda bu noktada bu sezon performansıyla damga vuran Kerem Aktürkoğlu'na talip çıktı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Sarı-kırmızılılarda bu sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri de Kerem Aktürkoğlu oldu.
Attığı goller ve özellikle yaptığı asistlerle adını Avrupa'da da duyuran milli futbolcunun talipleri günden güne artıyor.