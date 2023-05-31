SERKAN KORKMAZ – 30 MAYISLAR

Başkentte yağmur altında muhteşem bir ilk yarı izledik. Galatasaray sayısız gol pozisyonundan sadece ikisinde Icardi ile gol bulurken bir topu direkten bir topuysa Muslera'dan dönen ev sahibi Ankaragücü'yse maçı ve ligde kalmayı ne kadar istediğini ispatlıyordu. İki takım soyunma odalarına en az birer gol daha fazla atmış olarak girebilirdi. Galatasaray'ı bu sezonun büyük bölümünde hemen hemen herkes şampiyonluğa en yakın takım olarak gördü. Peki ya; Arjantinli olmasaydı? Icardi gibi muazzam bir yıldızın varlığı sadece çok karanlık geçebilecek dün geceyi tüm sezonu ışıl ışıl aydınlattı.