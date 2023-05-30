Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.
Galatasaray'da Victor Nelsson'a sürpriz transfer teklifi!
Galatasaray'a geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen ve Avrupa devlerinin transfer listesine giren Victor Nelsson, sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Bu doğrultuda Cimbom'un kapısı sık sık çalınırken, sarı-kırmızılılara sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılar galip gelmesi durumunda şampiyonluk ipini göğüsleyecek.
Aslan'da sezona damga vuran isimlerden birisi de savunma hattında duvar ören Victor Nelsson oldu.