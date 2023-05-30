Galatasaray'da Victor Nelsson'a sürpriz transfer teklifi!

Galatasaray'a geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen ve Avrupa devlerinin transfer listesine giren Victor Nelsson, sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Bu doğrultuda Cimbom'un kapısı sık sık çalınırken, sarı-kırmızılılara sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2023- 06:40