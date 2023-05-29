Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa adım adım koşan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a bedava golcü! Menajeriyle temasa geçildi
Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verirken, sözleşmesi bitecek forveti gündemine aldı ve menajeriyle temasa geçti. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Hücum hattına takviye yapmak için hummalı bir çalışma yürüten Aslan, Rangers'ta oynayan Alfredo Morelos için girişimlerini hızlandırdı.
MENAJERİYLE TEMAS
Takvim'de yer alan habere göre Galatasaraylı yetkililer, sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki Kolombiyalı golcü futbolcunun menajeriyle temas kurdu.