Lider Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Transferde ikna turları! Cimbom'dan Portekizli sol beke özel sunum
Spor Toto Süper Lig'de galibiyete bir adım uzakta yer alan Galatasaray, transferde ise gaza bastı. Sarı-kırmızılı takım teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket ederken, kulübüyle sözleşmesi biten ve takımdan ayrılacağını açıklayan Portekizli sol beke detaylı bir sunum yaptı. İşte ayrıntılar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sol bek mevkisine takviye yapmayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılılar ilk olarak Sam Adekugbe ile yollarını ayıracak.