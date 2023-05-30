Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti ve 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı-kırmızılı ekipte şampiyonluğun mimarı Mauro Icardi, geleceği hakkında konuştu. İşte Icardi'nin sözleri... | Galatasaray haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti ve 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı-kırmızılı ekipte şampiyonluğun mimarı Mauro Icardi, geleceği hakkında konuştu.

İŞTE ICARDI'NİN SÖZLERİ:

Buraya adım attığım andan itibaren amacım şampiyon olmaktı ve olduk. Amacımız şampiyonluktu ve sonunda buna ulaştık.

Benim için çok özel bir yıldı. Bana çok güvendiler, benimle ilgilendiler. Çok özel ve güzel bir sezon oldu.

TAKIMDA KALACAK MI?

Fenerbahçe derbisini kazanmamız gerekiyor. Ondan sonra tatile gideceğim. PSG'de kontratım var, onlarla görüşülmesi gerekiyor. Galatasaray'ı çok seviyorum ama konuşulması gereken birçok şey var.