Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı yayımladığı mesajla tebrik etti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.



Başkan Erdoğan, kişisel sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray'ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.