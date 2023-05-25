Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, lider konumda yer alıyor ve mutlu sona bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un sol bek rotası Güney Amerika! Yapılan teklif...
Sezon sonunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer harekatını sürdürüyor. Bazı isimlele yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, Emre Taşdemir ve Adekugbe ile yola devam etmeme kararı aldı. Cimbom yeni sol bekini Güney Amerika'dan buldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Galatasaray yeni sezonda da güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
Cimbom transfer çalışmalarına hız verdi.