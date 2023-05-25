GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'un sol bek rotası Güney Amerika! Yapılan teklif...

Sezon sonunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer harekatını sürdürüyor. Bazı isimlele yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılar, Emre Taşdemir ve Adekugbe ile yola devam etmeme kararı aldı. Cimbom yeni sol bekini Güney Amerika'dan buldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2023- 06:40