Galatasaray kaç ön eleme oynayacak? İşte Cimbom'un Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta karşılaşmasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti ve bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonlar Ligi elemelerine katılacak sarı-kırmızılı takımın kaç ön eleme oynayacağı ve rakiplerinin kim olacağı da netleşti. İşte G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2023- 01:15