Süper Lig 26. hafta maçında MKE Ankaragücü deplasmanından 3 puanla ayrılan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonu oldu.
Galatasaray kaç ön eleme oynayacak? İşte Cimbom'un Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta karşılaşmasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti ve bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonlar Ligi elemelerine katılacak sarı-kırmızılı takımın kaç ön eleme oynayacağı ve rakiplerinin kim olacağı da netleşti. İşte G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Ligi lider bitirmeyi garantileyen Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini alırken, kaç ön eleme oynayacağı da belli oldu.
AVRUPA LİGİ'NDE TÜRK TAKIMI OLMAYACAK
Süper Lig kulüplerinin Avrupa arenasında gösterdiği başarısız performanstan ötürü şampiyonun yanı sıra Avrupa kupalarına hak kazanan diğer takımlar da etkilenecek. UEFA Avrupa Ligi'nde gelecek sezon Türk takımı yer almayacak.