Galatasaraylı oyuncuların bu sezon gösterdikleri performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin listesine girmeyi başardı.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan dev transfer planı! 3 oyuncu...
Galatasaray'da transfere dair sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda bazı oyuncular için kulübe adeta teklifler yağıyor. Bu isimler Lucas Torreira, Victor Nelsson ve Sacha Boey olarak öne çıktı. İşte o detaylar... GS HABERLERİ
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 29.05.2023- 06:40
Fotomaç'ta yer alan haberde neredeyse her isme dev ekiplerden talip var.
Özellikle de Sacha Boey, Victor Nelsson ve Lucas Torreira... Cazip teklifler de var ama Galatasaray yönetiminin bu oyuncuları bırakmaya pek de niyeti yok.