Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Şartlar zorlanacak! G.Saray'ın Roberto Firmino ısrarı
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa bir adım uzakta yer alan Galatasaray, transfer çalışmalarına da hız verdi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi klasında bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Liverpool ile sözleşmesi bitecek Roberto Firmino'yu listesine yazmıştı. İtalyan devi bu transferde Cimbom'a rakip olurken, yönetimin şartları zorlayacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılarda gözler ligin 36. haftasında oynanacak Ankaragücü maçına çevrildi.
Cimbom, salı günü Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadeleyi kazanması halinde 23. şampiyonluğunu ilan edecek.