TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray gurbetçi avında! Sacha Boey gitse de kalsa da...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da, gidecek oyuncular da büyük önem arz ediyor. Sarı-kırmızılılar eksilecek mevkilere de takviye yapmayı planlarken, sağ bek bölgesine Sacha Boey gitse de kalsa da transfer yapmak istediği ortaya çıktı. İşte listedeki isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2023- 06:40