Galatasaray defansının sağında iki yabancı var.
TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray gurbetçi avında! Sacha Boey gitse de kalsa da...
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da, gidecek oyuncular da büyük önem arz ediyor. Sarı-kırmızılılar eksilecek mevkilere de takviye yapmayı planlarken, sağ bek bölgesine Sacha Boey gitse de kalsa da transfer yapmak istediği ortaya çıktı. İşte listedeki isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Okan Buruk sınırlı olan yabancı rotasyonunu daha ön tarafta tutmak istiyor.
Bu yüzden Boey gitse de kalsa da sağ tarafa bir yerli oyuncu istiyor.