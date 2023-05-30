Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanması halinde diğer maçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde yine mutlu sona ulaşan taraf olacak. Kritik müsabaka öncesi teknik direktör Okan Buruk ilk 11'ini belirledi. İşte Ankaragücü-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Süper Lig lideri Galatasaray, sezonun 36. haftasında bugün MKE Ankaragücü ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkacak. Sezonun belki de düğümünü çözecek mücadele Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım, başkent deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde, diğer müsabakaların sonuçlarına bakılmadan, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Puan yitirmesi durumunda ise diğer ihtimaller devreye girecek. Avantajlı olan Aslan, F.Bahçe'nin Antalya ile oynayacağı maçın sonucunu bekleyecek.

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Mujakic, Djokanovic, Diack, Kitsiou, Hanousek, Emre, Beridze, Sowe.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.

KAZANAN KADRO SAHADA

Fotomaç'ın haberine göre; G.Saray teknik direktörü Okan Buruk, Ankaragücü deplasmanında da kazanan takımı bozmayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'de üst üste 3 galibiyet alan takımını aynı kadro ve aynı dizilişle sahaya çıkaracak. Buruk, son 3 maçta sadece tek değişiklik yaptı. O da mecburiyet gerektirdiği içindi. Sarı kırmızılı hoca, Başakşehir karşılaşmasında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düşen Sacha Boey'in yerine İstanbulspor deplasmanında Dubois'e görev vermişti. Kadroda istikrarı çok önemseyen ve forma giymek isteyen yedeklerin 11'e girmek için daha çok çabalaması gerektiğini düşünen Buruk, Ankaragücü sınavına da şu 11'le çıkacak: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Kerem, Mertens ve Mauro İcardi.

İPLER TAMAMEN ASLAN'DA

Sarı-kırmızılı takım, A.Gücü maçında puan kaybetmesi durumunda 5 puan önünde bulunduğu 2. sıradaki F.Bahçe'nin sahasında Antalyaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek. G.Saray'ın puan kaybı yaşaması, F.Bahçe'nin ise kazanması durumunda ise şampiyon, Nef Stadı'ndaki G.Saray-F.Bahçe derbisinde belli olacak. Diğer ihtimaller ise şöyle: 1- G.Saray, A.Gücü ile berabere kalırsa, önce Antalyaspor'u mağlup etmek zorunda olan F.Bahçe'nin daha sonra Nef Stadı'ndaki derbiyi en az 3 farkla kazanması gerekecek. 2- G.Saray, A.Gücü'ne mağlup olursa, F.Bahçe ise Antalya ve G.Saray'ı yenerse şampiyon olacak.

6 OYUNCU SINIRDA

Takımda 6 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Mertens, Oliveira, İcardi, Rashica, Kerem ve Midtsjö, Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek haftaki F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düşecekler. Özellikle sınırda olan oyunculardan 5'inin ilk 11 oyuncusu olması sebebiyle Buruk işini şansa bırakmak istemiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı.

ZANIOLO'YA FORMA YOK

G.Saray'da Ankaragücü karşılaşması öncesinde 1 futbolcu cezasından dolayı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda, İstanbulspor ile oynanan müsabakada direkt kırmızı kart görerek 2 maç ceza alan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Ankaragücü mücadelesiyle cezasını tamamlayacak. Derbide oynayabilecek.

ERYAMAN TIKLIM TIKLIM

Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerine Ankaragücü taraftarı büyük ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar biletler, satışa çıktıktan dakikalar sonra tüketti. Başkent kulübü biletlerin sadece Ankaragücü Passolig Kart sahiplerine satıldığını duyurdu. G.Saraylılar da kendilerine ayrılan bölümü dolduracak.

SON 3 MAÇI KAZANDI

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de deplasmanda derbi maçta Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Aslan bu süreçte sırasıyla Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor'u mağlup etmeyi başardı. Galatasaray bu 3 müsabakada 5 gol atarken, kalesini gole kapadı.

DIŞ SAHADA DA ASLANLAR GİBİ

Aslan, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 16 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 35 puan topladı. Aslan geride kalan 16 mücadelede 35 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde de 11 gol gördü. Cimbom, dış sahada en son İstanbulspor ile oynadı ve 2-1 yendi.

A.GÜCÜ İÇİN DE KRİTİK VİRAJ

G.Saray şampiyonluk hesapları yaparken rakibi Ankaragücü de ligden düşmemek için sahaya çıkacak. Küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan başkent ekibi de 3 puan için oynayacak. Sarı-lacivertliler 39 puanla, düşme hattının 5 puan üstünde 12. sırada. A.GÜCÜ, G.Saray'ı mağlup ederse, İstanbulspor'un Adana Demir'e ya da Giresunspor'un Trabzonspor'a puan kaybetmesi durumunda kümede kalmayı garantileyecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Aslan, 2-1 kazanmıştı.