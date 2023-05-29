Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'ın yıldız futbolcuları, transferde Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Nicolo Zaniolo piyangosu! Ada'dan 2 talip birden
Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur transfer görüşmeleri yapmak için Londra'ya gitmişti. Premier Lig'den 2 takımın, Nicolo Zaniolo için devreye olduğu ve sarı-kırmızılılara teklif yaptığı öğrenildi. İşte o teklifler ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, kazanması durumunda ipi göğüslemeyi garantileyecek.
Başkent'e tam kadro giden Aslan, zorlu deplasmandan şampiyon dönmek istiyor.