GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Nicolo Zaniolo piyangosu! Ada'dan 2 talip birden

Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken, Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur transfer görüşmeleri yapmak için Londra'ya gitmişti. Premier Lig'den 2 takımın, Nicolo Zaniolo için devreye olduğu ve sarı-kırmızılılara teklif yaptığı öğrenildi. İşte o teklifler ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2023- 19:47