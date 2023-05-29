Galatasaray'da gözler Ankaragücü maçına çevrildi.
Galatasaray'dan savunmaya sürpriz isim! Okan Buruk'un onayı bekleniyor
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları devam ederken gündeme yerli olarak sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılılar Spor Toto 1. Lig'de forma giyen oyuncu için Okan Buruk'un onayını bekliyor. İşte o isim ve detaylar...
Galatasaray'da gözler Ankaragücü maçına çevrildi.
Başkanvekili Erden Timur ise yeni sezon transfer çalışmaları için çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-kırmızılılarda bu noktada çalışmalar tam gaz devam ediyor.