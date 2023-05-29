Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Arjantinli yıldız...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig'de zirve yarışı nefesleri kesiyor. Yine aynı yarışın içinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray ise bu defa yıldız futbolcunun transferinde karşı karşıya geldiler. İşte transferin detayları...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2023- 06:40