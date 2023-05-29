Gelecek sezon yıldızlarla dolu bir kadroyla mücadele etmek isteyen F.Bahçe, orta saha için flaş bir ismi gündemine aldı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşı! Arjantinli yıldız...
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig'de zirve yarışı nefesleri kesiyor. Yine aynı yarışın içinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray ise bu defa yıldız futbolcunun transferinde karşı karşıya geldiler. İşte transferin detayları...
Gelecek sezon yıldızlarla dolu bir kadroyla mücadele etmek isteyen F.Bahçe, orta saha için flaş bir ismi gündemine aldı.
Fotomaç'ta yer alan haberde sarı-lacivertliler, G.Saray'ın peşinde olduğu Leandro Paredes transferinde devreye girdi.
Bonservisi PSG'de bulunan ve Juventus'ta forma giyen Arjantinli oyuncu için iki ekip transfer savaşına başladı.