Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u konuk etti.
Galatasaray'da prim coşkusu! Dursun Özbek ve futbolcular...
Galatasaray'da Sivasspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından başkan Dursun Özbek futbolculara 400'er bin prim açıklamıştı. Başkan Özbek bununla da kalmayıp Ankaragücü maçında primi daha da yükseltti. İşte Özbek'in dağıtacağı yeni prim... GS SPOR HABERLERİ
Maçta baştan sona üstün bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Bu sonuçla puanını 79'a yükselten Cimbom, şampiyonluğa çok yaklaştı.