Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Galatasaray yılın transfer bombasını patlatıyor! Erden Timur bitirecek
Geçtiğimiz yaz ve devre arası transfer dönemlerinde birbirinden önemli transferler yapan Galatasaray'ın, sezonu şampiyon tamamlamasına 1 galibiyet kaldı. Sarı-kırmızılılar gelecek sezonların da planlamasını yaparken, başkan vekili Erden Timur dünya yıldızıyla temasa geçti. İşte o futbolcu ve tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Salı günü Ankaragücü'nü yenmesi halinde sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyecek olan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazandı.
Ligde şampiyonluğa koşan Aslan, sezon başında birçok dünya yıldızını renklerine bağlamıştı.