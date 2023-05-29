Galatasaray yılın transfer bombasını patlatıyor! Erden Timur bitirecek

Geçtiğimiz yaz ve devre arası transfer dönemlerinde birbirinden önemli transferler yapan Galatasaray'ın, sezonu şampiyon tamamlamasına 1 galibiyet kaldı. Sarı-kırmızılılar gelecek sezonların da planlamasını yaparken, başkan vekili Erden Timur dünya yıldızıyla temasa geçti. İşte o futbolcu ve tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2023- 06:40