Lider Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Ankaragücü maçı 11'i
Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, 36. hafta maçında Ankaragücü'ne konuk olacak. Sarı kırmızılılar, karşılaşmadan galip ayrılması halinde 23. şampiyonluğunu ilan edecek. Kritik müsabaka öncesi teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte Cimbom'un şampiyonluk kadrosu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar maça şampiyonluk için çıkacak.
Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.