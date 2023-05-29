Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'ne konuk olacak.
GALATASARAY HABERLERİ: İlk transfer tamam! İşte G.Saray'ın ödeyeceği bonservis
Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken transferde de gaza basıldı. Gelecek yıl 3 kulvarda birden sahne alacak Galatasaray, kadro derinliğini de düşünerek hareket ediyor. Sarı-kırmızılıların ilk transferini tamamladığı iddia edilirken, ödeyeceği bonservis de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar galip gelmesi durumunda 23. şampiyonluğuna ulaşacak.
Galatasaray kafilesi, şampiyonluk maçı için Ankara'ya gitti.