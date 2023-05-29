Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi büyük endişe! İşte ceza sınırında yer alan isimler

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Ankaragücü ile Fenerbahçe ise Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlar öncesi hem sarı kırmızılılarda hem de sarı lacivertlilerde büyük bir endişe yaşanıyor. İki ekip ligin bir sonraki haftasında derbi karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Derbi öncesi iki takımda da ceza sınırında yer alan oyuncular bulunuyor. İşte o isimler... | Son dakika spor haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2023- 11:06