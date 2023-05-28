Gelecek sezonun kadrosunda yeni yıldızlara yer vermek isteyen sarı-kırmızılıların listesinde Leandro Paredes de yer alıyordu.
Galatasaray'dan sürpriz teklif! Paredes transferi o formülle bitecek
Lider Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor. Sarı kırmızılılar, orta saha pozisyonu için Leandro Paredes'i gündemine almıştı. Cimbom transfere nokta koymak için sürpriz bir formül kullanacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Juventus'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi PSG'de bulunan Arjantinli oyuncu için ilk temas geçtiğimiz günlerde kuruldu.