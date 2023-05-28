Süper Lig'de 23. şampiyonluğa adım adım ilerleyen Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan 10 numara hamle! Okan Buruk istedi yönetim alıyor
Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken Galatasaray, transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha takviyesi konusunda çalışmalarına hız verdi. Cimbom geleceğin yıldızları arasında gösterilen sürpriz bir futbolcuyu listenin başına yazdı. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak harekete geçti.
Takvim'in haberine göre; Cimbom gündemine Dinamo Zagreb forması giyen Martin Baturina'yı aldı.