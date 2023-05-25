Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.
Menajerinden olay transfer itirafı! "Galatasaray istedi"
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların ilgilendiği yıldızın menajeri çarpıcı bir transfer itirafında bulundu. O menajer, Galatasaray'dan teklif aldıklarını açıkladı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Dursun Özbek ve kurmayları, yeni sezonda da herkesin konuşacağı bir kadro oluşturmak istiyor.
Yönetim bu yıl yaptığı transferlerde büyük bir isabet oranı yakalamıştı.