Okan Kocuk'un Samsunspor'la görüştüğü Galatasaray, kaleci arayışlarını sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Muslera'nın alternatifi belli oldu! Süper Lig'den gelecek
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Okan Kocuk'la yola devam etmeyecek Galatasaray, kaleye takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılar Fernando Muslera'ya alternatif aramaya şimdiden başladı. Cimbom aradığı ismi ise yine Süper Lig'de buldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar gündemine bir kez daha Günay Güvenç'i aldı.
Gaziantep FK'den kiralık olarak Kasımpaşa'da forma giyen eldiven için girişimler başladı.