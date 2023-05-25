Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Di Maria...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A takımlarından Juventus forması giyen Angel Di Maria'yı gündemine almıştı. Sarı kırmızılılara, Arjantinli yıldızın transferinde beklemediği bir haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sezon başında yaptığı takviyelerle dünya çapında ses getiren sarı-kırmızılılar, önümüzdeki yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
2023/2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Aslan, transfer hamlelerini bu doğrultuda şekillendirecek.