Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldıza talip oldu!
Süper Lig'in 3 dev takımı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gelecek yıl transferde iddialı hamleler yapmak isteyen kulüpler, flaş bir yıldızın transferinde karşı karşıya geldi. İtalyan basını; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aynı isme talip olduğunu duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Bu sezon sahada kıyasıya bir yarış veren 3 kulüp, transferde de büyük bir çekişmenin içinde olacak.
Ezeli rakipler transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrolarını güçlendirerek gelecek sezon 3 kulvarda başarılı olma peşinde.