TRANSFER HABERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldıza talip oldu!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray aynı yıldıza talip oldu!

Süper Lig'in 3 dev takımı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gelecek yıl transferde iddialı hamleler yapmak isteyen kulüpler, flaş bir yıldızın transferinde karşı karşıya geldi. İtalyan basını; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aynı isme talip olduğunu duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)