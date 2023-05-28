GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Chelsea'nin yıldızı G.Saray'a! Erden Timur kolları sıvadı

Bu sezon şampiyonluğa bir galibiyet uzakta bulunan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön elemelerini geçip gruplara kalmak istiyor. Sarı-kırmızılılar transferleri kampa yetiştirerek adaptasyon sürecini kısaltmak isterken, başkan vekili Erden Timur Chelsea'nin yıldızını kadroya katmak için kollarını sıvadı. İşte o yıldız ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.05.2023- 06:40