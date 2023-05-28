Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Chelsea'nin yıldızı G.Saray'a! Erden Timur kolları sıvadı
Bu sezon şampiyonluğa bir galibiyet uzakta bulunan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön elemelerini geçip gruplara kalmak istiyor. Sarı-kırmızılılar transferleri kampa yetiştirerek adaptasyon sürecini kısaltmak isterken, başkan vekili Erden Timur Chelsea'nin yıldızını kadroya katmak için kollarını sıvadı. İşte o yıldız ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar rakibini mağlup etmesine karşı 23. şampiyonluğuna ulaşacak.
Öte yandan Aslan'da gözler gelecek sezon kadro planlamasına çevrildi.