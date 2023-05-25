GALATASARAY HABERİ: Nicolo Zaniolo'dan Fenerbahçe mesajı!

Süper Lig'in lideri Galatasaray şampiyonluk için geri sayıma geçti. Sarı kırmızılılar, ligin 36. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçını kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Cimbom ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe ile karşılaşacağı müsabakaya şampiyon olarak çıkacak. Öte yandan Aslan'da kalan 2 maç öncesi yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2023- 14:58