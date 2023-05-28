Galatasaray'da Ankaragücü hazırlıkları devam ediyor!
Galatasaray, Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 28.05.2023- 15:40
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.