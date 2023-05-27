Galatasaray'ın yıldız futbolcuları, Avrupa kulüplerinin gözdesi konumunda bulunuyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da veda vakti! İşte bonservis bedeli
Süper Lig'de şampiyonluğa 1 adım uzaklıkta bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda gözler bir yandan da transferde. Cimbom'da özellikle sezon sonunda yolların ayrılacağı isimler büyük merak konusu olmuştu. Aslan'ın yıldızının yeni adresi ve bonservis ücreti belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Şampiyonluk yürüyüşündeki sarı-kırmızılılarda sezonun dikkat çeken oyuncuları Victor Nelsson, Sacha Boey ve Lucas Torreira, birçok büyük kulübün radarına girdi.
ERDEN TİMUR İNGİLTERE'YE GİTTİ!
Özellikle Gelecek sezon için transfer çalışmalarına soyunan Galatasaray'da Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, İngiltere'ye giderek görüşmelere başladı.