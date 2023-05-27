Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan Londra çıkarması! Okan Buruk 2 isme de onay verdi
Gelecek sezonun kadro planlamasına devam eden Galatasaray, transfer harekatı için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, bonservisi İngiliz devi Tottenham'da bulunan 2 ismin takviyesi için onay verdi. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Cimbom, Tottenham'da forma giyen yıldız isimlerin peşinde.
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur geçtiğimiz günlerde Londra'ya çıkarma yaptı.