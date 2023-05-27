Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a büyük şok! Yeni takımına imza atıyor
Transfer çalışmalarını sürdüren lider Galatasaray, şok bir haberle sarsıldı. Sarı kırmızılı ekibin uzun süredir peşinden koştuğu yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu. İşte transferin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar yeni sezon transfer çalışmalarına dört bir koldan devam ediyordu.
Yönetim gelecek yıl kadrosuna katmak istediği isimleri büyük oranda belirlemişti.