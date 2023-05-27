Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına da start verdi.
Galatasaray ve Bayern Münih'in transfer savaşı!
Yeni sezonda önemli futbolcuları kadrosuna katacak olan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Cimbom'un transfer gündemine sürpriz bir yıldız geldi. Sarı kırmızılılar bu transfer için Bayern Münih ile yarışıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Transfer operasyonlarını dört koldan sürdüren sarı-kırmızılıların hedefinde sürpriz bir isim var. İşte detaylar...
Galatasaray ile Bayern Münih transferde karşı karşıya geldi.