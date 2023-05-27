Galatasaray ve Bayern Münih'in transfer savaşı!

Yeni sezonda önemli futbolcuları kadrosuna katacak olan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Cimbom'un transfer gündemine sürpriz bir yıldız geldi. Sarı kırmızılılar bu transfer için Bayern Münih ile yarışıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.05.2023- 15:15