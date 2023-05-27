Bu sezonun en istikrarsız bölgesi sol bekte, son haftalarda Kazımcan Karataş formayı kapmıştı.
Süper Lig'de yılın sürprizi! Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'a
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın eski yıldızını takıma kazandırmak için düğmeye bastı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; devre arasında Hatayspor'dan transfer edilen Adekugbe'yle yolları ayırmayı planlayan G.Saray'da, bu bölge için ilk hedef Rıdvan Yılmaz...
Rangers forması giyen milli oyuncu için yoklama yapan sarı-kırmızılılar, resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.