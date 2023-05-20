Süper Lig'de haftalardır liderlik koltuğunda oturan G.Saray, bugün Sivasspor'la karşılaşacak.
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom şampiyonluğa koşuyor! İşte Okan Buruk'un Sivasspor maçı muhtemel 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u ağırlacayak. Şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak isteyen sarı-kırmızılılar mücadeleden galip ayrılmanın hesaplarını yapıyor. İşte Okan Buruk'un Sivasspor maçı muhtemel 11'i... | Galatasaray haberleri
Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Şampiyonluk için geri sayıma geçen G.Saray geçen sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.