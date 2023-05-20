Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi için özel bir forma tasarlandı. Golcü futbolcu da bu formayı sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'de lider konumda yer alan ve adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray'ın bu sezon en çok dikkat çeken ismi Mauro Icardi olmuştu. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcusuna özel bir forma tasarladı.

Bu formalarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Icardi, "Galatasaray ile birlikte bu özel tişörtü benim için çıkardık. Kulübümüzü ve tüm taraftarları temsil eden sembolümüzden esinlenilmiştir. Bunu sizinle paylaştığım için çok mutluyum çünkü benim için özel bir anlamı var ve bu yüzden hayatım boyunca göğsümde yaptırdığım dövme ile taşıyacağım" ifadelerine yer verdi.





