Olay transfer iddiası! Diego Simeone Galatasaraylı yıldızı istiyor

Galatasaray'da sezon sonunda takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yönetim yaz transfer döneminde bazı futbolculardan ciddi bir bonservis getirisi bekliyordu. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların yıldızıyla ilgili Portekiz'den çarpıcı bir haber geldi. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin, Galatasaraylı o isme talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 27.05.2023- 16:00 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023- 16:17