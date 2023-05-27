Lider Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.
Olay transfer iddiası! Diego Simeone Galatasaraylı yıldızı istiyor
Galatasaray'da sezon sonunda takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yönetim yaz transfer döneminde bazı futbolculardan ciddi bir bonservis getirisi bekliyordu. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların yıldızıyla ilgili Portekiz'den çarpıcı bir haber geldi. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin, Galatasaraylı o isme talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Cimbom'da Dursun Özbek ve kurmayları yeni sezonda iddialı transferlerini sürdürecek.
Sarı kırmızılı idarecilerin gözü bir yandan da takımdan ayrılacak isimlerde.