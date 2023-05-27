GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isim için konuştu! G.Saray ve transfer...

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız isim için konuştu! G.Saray ve transfer...

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray şampiyonluğa çok yakın bir konumda. Zafere ulaşması halinde gelecek sezon elemelerden UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan sarı-kırmızılılar, transfer planlamasına başladı. Hücum hattına yıldız bir ismi takviye etmek isteyen Cimbom, çalışmalarını sürdürüyor. Aslan'ın ilgilendiği dünya yıldızının eski antrenörü ise oyuncu için konuştu. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)