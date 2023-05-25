Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı.
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi transferi!
Spo Toto Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar, Avrupa'nın dev takımında forma giyen o yıldız için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, PSG'nin orta sahadaki yıldızı Leandro Paredes'e iyice kancayı taktı.