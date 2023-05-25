Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi transferi!

Spo Toto Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar, Avrupa'nın dev takımında forma giyen o yıldız için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2023- 08:34