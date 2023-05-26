TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes'e sürpriz telefon! Galatasaray...

Galatasaray'da yeni sezon transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için iddialı transferler yapmayı planlayan Cimbom, Arjantinli yıldız Leandro Paredes'i gündemine almıştı. Bonservisi PSG'de bulunan Paredes'e sürpriz bir telefon geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2023- 13:11