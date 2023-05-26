Spor Toto Süper Lig'in devlerinden Galatasaray'da Dries Mertens gelişmesi yaşanıyor. Belçikalı yıldızın sözleşmesi uzatıldı.

Galatasaray, 36 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2024 yılına kadar uzattığını TFF'ye bildirdi.

Sezon başında bonservisi elinde bulunan tecrübeli isim, sarı-kırmızılı takıma 1+1 yıllık imza atmıştı.

Bu sezon 2.9 milyon euro garanti ücret kazanan Mertens, 1.1 milyon euro imza parası almıştı.

Belçikalı futbolcu Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Mertens'in piyasa değeri 3.3 milyon euro olarak biliniyor.