Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla koşan Galatasaray'da transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor.
Galatasaray'da 8 numara operasyonu! Erden Timur Tottenham'dan bilgi aldı
Şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray, Devler Ligi için kuvvetli bir kadro kurmanın peşinde. Transfer harekatına başlayan sarı-kırmızı ekip, Tottenham'ın ön liberosunu hedefine aldı. Erden Timur, İngiliz devinden yıldız isim için bilgi aldı. İşte yaşanan tüm gelişmelerin detayları... | Galatasaray haberleri
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla koşan Galatasaray'da transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar gelecek sezon için harekete geçerken, teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda adımlar atılıyor.
Transferde nokta atışı takviyeler yapmayı amaçlayan Cimbom, 8 numara pozisyonuna öncelik verdi.