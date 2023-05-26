Galatasaray'da 8 numara operasyonu! Erden Timur Tottenham'dan bilgi aldı

Şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray, Devler Ligi için kuvvetli bir kadro kurmanın peşinde. Transfer harekatına başlayan sarı-kırmızı ekip, Tottenham'ın ön liberosunu hedefine aldı. Erden Timur, İngiliz devinden yıldız isim için bilgi aldı. İşte yaşanan tüm gelişmelerin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2023- 06:40