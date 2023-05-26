TRANSFER HABERİ - Angel Di Maria yarışı kızışıyor! Galatasaray'a dev rakip

Gelecek sezonun transfer planlamasını hazırayan Galatasaray harekata başladı. Kadrosunu yıldız isimlerle doldurmak isteyen Cimbom, Juventus'un Arjantinli ismi Angel Di Maria'yı takviye etmek istiyor. Ancak Tangocu ile ilgilenen tek kulüp Galatasaray değil. AVrupa'nın önde gelen devleri Di Maria'nın peşine düşerken yeni bir takımın daha ismi gündeme geldi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)