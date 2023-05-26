Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk reçeteyi yazdı...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Okan Buruk istedi yönetim alıyor! İşte listedeki 2 yıldız
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa bir galibiyet uzakta yer alan Galatasaray, gelecek yılların da planlamasını yapıyor. Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk, transfer raporunu yönetime iletti ve 2 yıldızın alınmasını istedi. İşte o futbolcular... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalıp başarılı olmaları için yapılması gereken transferlerle ilgili raporu CEO Erden Timur'a verdi. Hücum hattında Mauro Icardi'den çok memun olan Buruk, bonservisinin alınmasının çok önemli olduğunu söyledi.
Fotomaç'ın haberine göre; bir sol bek, sağ kanat ve 8 numara alınmasının şart olduğunu söyledi.