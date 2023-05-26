Galatasaray bu sezon transferde yine şov yapmaya hazırlanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a yıldız sol bek! Bonservissiz gelecek
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa bir adım uzakta bulunan Galatasaray, gelecek yılların da transfer planlamasına başladı. Sarı-kırmızılılar transferde önceliği sol bek bölgesine verirken, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda görüşmeler başladı. Cimbom, kulübüyle sözleşmesi sona erecek yıldız bir ismi liste başına yazdı. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de Ankaragücü karşısında şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor.
Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için güçlü bir kadro kurmanın planlarını yapıyor.